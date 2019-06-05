الحوثي يعتقل المحتفلين بالعيد في صنعاء

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

واصلت ميليشيا الحوثي خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إذ قصفت الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة بكل أنواع الأسلحة.

في الأثناء، اختطفت ميليشيا الحوثي 25 شخصاً، بينهم خطيب وإمام أحد المساجد في صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم، بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر. وقال سكان في مديريات إب وتعز إن معظم السكان تحدوا الميليشيا وأقاموا صلاة العيد واحتفلوا مع بقية سكان المناطق بأول أيام العيد. وأقدمت الميليشيا على تهديد سكان محافظة المحويت بالسجن والغرامة لمن يحتفل بالعيد يوم الثلاثاء، وشنوا حملة اعتقالات واسعة على أئمة المساجد.

وحرّرت وحدات من ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني مواقع استراتيجية بجبهة مريس جنوب مدينة دمت في محافظة الضالع، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي تكبّدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأجلى التحالف العربي أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية مشبوهة قرب سواحل الحديدة لأسباب طبية، ونقلته إلى المستشفى العسكري في جازان، بعد تلقي نداء استغاثة.