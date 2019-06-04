5 تفجيرات تعيد البصرة لأيام القلق

المصدر: بغداد- البيان

ذكر مصدر أمني في محافظة البصرة أن انفجاراً استهدف مقر حزب الدعوة وسط المحافظة، فيما أشار إلى أن الساعات الماضية شهدت تفجير 5 عبوات، أعادت المدينة لأيام القلق. وقال المصدر: إن «محافظة البصرة سجلت موجة من التفجيرات بالعبوات الناسفة التي استهدفت منازل سكنية ومقاهي ومقرات حزبية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد أن شهدت استقراراً أمنياً نسبياً طيلة 4 أشهر مضت».

وأضاف: إن «مقر حزب الدعوة وسط البصرة تعرض لهجوم بعبوة ناسفة، بعد يوم من هجوم مماثل على مقر الحزب الشيوعي»، مضيفاً، إن «منزلاً في منطقة أم النعاج التابعة لقضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة تعرض هو الآخر لهجوم بعبوة ناسفة».

تابع المصدر، إن «المقاهي كانت لها حصة أيضاً من الانفجارات حيث تم استهداف مقهى الباشا بعبوة ناسفة ألقاها مجهولون أمام باب المقهى بعد أن أشعلوا فتيلها وهربوا لجهة مجهولة». وفي السياق ذاته قال السياسي جمعة الزيني، إن «المخربين يحاولون خلط الأوراق بين الأحزاب السياسية في المحافظة، والهدف من ذلك محاولة لضرب الأحزاب الديمقراطية المطالبة بالإصلاح». وطالب الزيني «الجهات الأمنية بأخذ دورها وحماية جميع المقرات من المسلحين، خصوصاً التي ليس لديها حمايات وفصائل مسلحة».