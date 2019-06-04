الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة

المصدر: رام الله، القدس المحتلة -البيان، وكالات

نفذت قوات الاحتلال حملة واسعة للدهم والتفتيش والاعتقالات، ركزت بشكل رئيسي على القدس، فيما طالت حملة الاعتقالات مختلف المحافظات الفلسطينية، في وقت حذر محافظ القدس من تبعات العربدة التي يقوم بها المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتحام قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة المسجد القبلي، في انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان المبارك والاعتداء على المصلين المعتكفين الآمنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر، أمس، خمسة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حوّل المعتقلين للتحقيق. وزعم الاحتلال العثور على مسدس خلال عمليات الدهم والتفتيش.. بالتزامن نفذت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش على مناطق واسعة من القدس عمدت خلالها إلى اعتقال عدد من الناشطين في التحركات الأخيرة.

في السياق، حذر محافظ القدس عدنان غيث من تبعات العربدة التي يقوم بها المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتحام قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة المسجد القبلي، في انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان المبارك والاعتداء على المصلين المعتكفين الآمنين.

وقال غيث - في بيان صحفي - إن ما يجري يعكس حالة الحنق التي أصابت الاحتلال جراء مشاهدة مئات الآلاف من المصلين الذين أحيوا ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في ساحات المسجد الأقصى، في تأكيد منهم على هويته الإسلامية ورفضهم لكل إجراءات الاحتلال ومخططاته التي تستهدف تهويده وتغيير معالمه، متهماً الحكومة الإسرائيلية برعاية وتشجيع الإرهاب الذي يمارس بحق المسجد الأقصى.

وأشار إلى خطورة استعمال الدين في الصراعات السياسية، منوهاً بأن المستوطنين يحاولون بكل الوسائل الدخول إلى المسجد الأقصى عبر فرض أمر واقع، وهو تقسيمه زمانياً ومكانياً بحجة أن لهم نصيباً فيه، مؤكداً أنها «حجج واهية وكاذبة وتحريف للتاريخ».

وحمّل غيث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مسؤولية تفجير الأوضاع في مدينة القدس، مشيراً إلى أنه يحاول من خلال التصعيد في المسجد الأقصى ومدينة القدس التغطية على فساده المالي، وإبعاد الأنظار عن إجراءات مساءلته، وتغاضيه عن ممارسات المستوطنين المتطرفين ودعمه لاقتحاماتهم المتزايدة للمسجد الأقصى المبارك وساحاته واعتداءات أفراد أمنه على المصلين المسلمين ومنع الآلاف من أداء عباداتهم في قبلتهم الأولى.

انتهاكات

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلالها تقريرها لشهر أيار 56 انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقابله 5 من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية. وعلى صعيد الانتهاكات، سجلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر أيار تعرض أكثر من 10 صحفيين وإعلاميين، للإصابة والاعتداء خلال ممارسة عملهم.