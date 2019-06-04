الجيش السوري يتوغل للمرة الأولى في إدلب

المصدر: أنقرة- وكالات

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور على محور القصابية بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والمجموعات الإرهابية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، إثر هجوم ينفذه الجيش السوري في المنطقة بغطاء جوي وبري مكثف.

وبحسب المرصد السوري أن الجيش السوري تمكن من التقدم والسيطرة على قرية القصابية ومزرعة جعاطة، وسط محاولات من الفصائل لاستعادة السيطرة على القرية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن خلالها قوات النظام من التوغل والسيطرة على منطقة في إدلب منذ بدء التصعيد الأعنف، فيما وثق المرصد السوري خسائر بشرية على خلفية المعارك المصحوبة بالقصف الجوي والبري،.

حيث قتل 9 على الأقل من الفصائل والمجموعات الإرهابية، كما قتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على صعيد آخر ارتفع إلى 89 عدد الغارات، التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح الامس على منطقة «خفض التصعيد»، مستهدفة محور كبانة ومحور القصابية وخان شيخون وكفرعويد وبعربو وعابدين والهبيط، ومعرة النعمان وأرنيبة وترملا ومعرة حرمة وأطراف حيش بريف إدلب الجنوبي، وبلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي، كما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على النقير والهبيط والركايا ومحور القصابية، وسط قصف صاروخي متواصل، يستهدف مناطق في جبل الأكراد وريفي حماة وإدلب.