كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على الحكم وعريقات يصفه بـ«المستوطن»

المصدر: القدس - وكالات

رأى صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره غاريد كوشنر في مقابلة أن الفلسطينيين غير مستعدين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وذلك قبيل الكشف المرتقب عن خطته للسلام، في وقت وصفه مسؤول فلسطيني رفيع هو ووفده إلى المنطقة بالمستوطنين.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الذي يعمل على إنجاز خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووصفه بأنه بفريق من «المستوطنين». وقال عريقات «مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر، جرينبلات وفريدمان. ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين».

وتأتي تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنر مستشار البيت الأبيض بُثت يوم الأحد وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون «تقرير المصير»، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

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وسئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة إتش.بي.أو التلفزيونية عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي فقال «هذا سؤال جيد جداً. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم».

وكوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد مصممي خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط التي يجري العمل عليها منذ عامين تحت ستار من السرية. وعندما سئل كوشنر في البرنامج التلفزيوني عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي قال إن هذا سيكون «طموحاً عالياً».

وتستعد الإدارة الأمريكية للكشف عن الشق الاقتصادي من خطة السلام في ورشة عمل اقتصادية تعقد في البحرين قبل نهاية الشهر الجاري أعلن الفلسطينيون مقاطعتهم لها ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى عدم المشاركة بها.