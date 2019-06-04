سوق الخوخة القديم.. يحكي بساطة اليمنيين

المصدر: الساحل الغربي - علي جعبور

يعتبر سوق الخوخة من أقدم الأسواق الشعبية في الساحل الغربي لليمن، الذي يمتاز بحوانيته ذات الطابع التقليدي وأزقته الضيقة المسقوفة بالقش للوقاية من حرارة الشمس.

تجولت عدسة «البيان» في السوق القديم الذي يزدحم بالمتسوقين والباعة خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يرتاده المواطنون من أبناء المديرية ومن مختلف مديريات الحديدة

ويقبل المتسوقون على شراء الفواكه الرمضانية مثل البطيخ أو «الحبحب» حسب التسمية المحلية وهو نوع من الفواكه الصيفية التي يكثر الإقبال عليها في رمضان بالإضافة إلى تمر «المناصف» و«الخضاري» والشمام والمانجو والباباي

وتتربع وجبة المخلوطة التهامية على قائمة المأكولات التي تباع في السوق على مدار العام، يليها خبز الكدر واللحوح والجبن البلدي والسمبوسة والوزف. كما يوجد بالسوق عدد من مصانع الحلويات ومنها حلاوة «المشبك» التي تشتهر بها محافظة الحديدة.