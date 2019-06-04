وزيرا خارجية مصر ورواندا يتفقان على مواصلة التشاور بشأن السودان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

اتفق وزيرا خارجية مصر وروندا سامح شكري وريتشارد سيزبيرا على مواصلة التشاور بشأن الأوضاع بمنطقة البحيرات العظمى والتطورات في السودان والتعاون بين دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، أمس، نظيره الرواندي، الذي يزور القاهرة حالياً، حسبما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال الناطق، في بيان أمس، إن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا الإقليمية.

وأضاف أن الوزير شكري أعرب عن حرص مصر على مواصلة التشاور مع رواندا لبحث قضايا القارة، انطلاقاً من عضوية البلدين في ترويكا الاتحاد الأفريقي.