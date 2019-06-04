خبير يكشف ملامح صفقة أمريكية مقترحة بشأن سوريا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن خبير روسي أن الصفقة التي تنوي الولايات المتحدة اقتراحها على روسيا حول سوريا قد تكون مهمة بالنسبة لموسكو، لكن الشروط في الحالة الراهنة ستفرضها موسكو ودمشق.

وقال البروفيسور في قسم السياسة العالمية بمعهد الولايات المتحدة وكندا في موسكو، فلاديمير باتيوك: «الأحاديث حول مثل هذه الصفقة مستمرة منذ وقت بعيد، أي منذ عدة سنوات. وما يثير القلق لدى إسرائيل هو تزايد الحضور العسكري الإيراني في سوريا، أي بالقرب من هضبة الجولان، وبالتالي تعزيز مواقع حزب الله الموالي لإيران في المنطقة. وأصبح كل ذلك نتيجة للنصر العسكري على أعداء الأسد وتعزيز مواقع الحكومة السورية في البلاد». وأضاف أن «مثل هذه الصفقة كانت تبدو منطقية ولها آفاق» منذ عدة سنوات.

معبراً في الوقت نفسه عن اعتقاده في أن «دمشق وموسكو حال إجراء مثل هذه المفاوضات اليوم بالذات قد تطالبان من شركائهما الغربيين ليس الاعتراف الدبلوماسي بالحكومة السورية الحالية فحسب، بل وتقديم مساعدات ملموسة في إعادة إعمار البلد، بعد أن تم تدميرها بشكل كبير بفضل الأمريكيين وحلفائهم الذين كانوا في حقيقة الأمر يخوضون حرباً أهلية ضد الحكومة السورية الشرعية». وأضاف: «تسيطر القوات السورية وحلفاؤها على ميدان المعركة الآن، أما أعداؤهم فيفقدون آخر المناطق التي كانت تحت سيطرتهم».