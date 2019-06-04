جرحى يمنيون يتلقون العلاج في القاهرة على نفقة الإمارات

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

استقبل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، أمس، عدداً من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج به وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين دولة الإمارات وعدد من المستشفيات في مصر بهذا الشأن، والذي بدأ في ديسمبر الماضي وتم بموجبه علاج أعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين وعودتهم إلى بلادهم.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في اليمن جراء الأوضاع التي تعيشها بلادهم، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة عبر تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم في أفضل المستشفيات بالشرق الأوسط. وعبر الجرحى اليمنيون عن شكرهم لدولة الإمارات على رعايتها لهم، وتوفير سبل العلاج لهم من أجل بدء حياة جديدة ملؤها الأمل في غد أفضل.