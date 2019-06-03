قطر تنحاز لإيران وتخرج عن إجماع قمة مكة

المصدر: دبي - البيان، وكالات

أصرت قطر على بقائها خارج الإجماع الخليجي، والانحياز لإيران، عبر تحفظها على بيان القمة الخليجية التي عقدت أخيراً في مكة، خصوصاً ما يتعلق بإيران وأنشطتها التخريبية في المنطقة. وأدان معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التراجع القطري.

وقال على «تويتر»: «يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة».

وفي وقت سابق أمس، أبدى وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، استغرابه من تحفّظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، إضافة إلى تحفظها على فقرات إيران.

وقال الشيخ خالد بن أحمد إن مشاركة قطر في قمم مكة الثلاث كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها.

قطر تخرج عن إجماع قمة مكة الخليجية وتنحاز إلى إيران