14 قتيلاً بـ«مفخخة» في أعزاز السورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قُتل 14 شخصاً على الأقلّ في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال غربي سوريا قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ أكثر من 20 جريحاً سقطوا أيضاً في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي في ريف حلب الشمالي.

ولاحقاً، أوضح المرصد، في بيان، أن الانفجار «وقع بالقرب من منطقة سوق الحدادين وسط مدينة إعزاز». وأضاف أن سيارة مفخخة انفجرت أثناء خروج المصلّين من صلاة التراويح في منطقة سوق الحدادين بالقرب من جامع الميتم وسط مدينة إعزاز، وقُتل على إثره 14 مدنياً، بينهم أربعة أطفال.

ولفت المرصد في بيانه إلى أن عدد الضحايا مرشّح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.