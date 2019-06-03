الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً

المصدر: البيان الالكتروني

أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية،عادل الجبير،"الأحد"، تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية اللتين شاركت فيهما الدوحة.

وقال على حسابه في "تويتر": "الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!".

واضاف "إن قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

واوضح الجبير، أن "الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً".