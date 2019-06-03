برهم صالح يؤكّد ضرورة تجنّب العراق آثار الصراعات

المصدر: بغداد -عراق أحمد

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن الموقف العراقي تجاه أزمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية، وذكر بيان لمكتبه، تلقت «البيان» نسخة منه، أمس، أن «صالح استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوي هود، وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أكد صالح حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور».

وأشار إلى أن «موقف العراق تجاه أزمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا»، داعياً إلى «ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار».

وشدد صالح، بحسب البيان، على «ضرورة تأسيس نظام إقليمي مستقر مبني على منظومة الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مبيناً «أهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة».

وأضاف البيان إنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين».