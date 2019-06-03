قوات الشرعية تدمّر تعزيزات للحوثيين في الضالع

المصدر: عدن - البيان

دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات جديدة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى محافظة الضالع كما استهدفت قاعدة عسكرية في شرق مدينة إب، فيما كشفت مصادر مسؤولة لـ«البيان» استمرار الميليشيا في حفر المزيد من الخنادق واستحداث متاريس في وسط الأحياء السكنية وإقامة تحصينات إضافية في مناطق التماس مع قوات الشرعية وباتجاه الأحياء المحررة من المدينة.

وذكرت مصادر عسكرية: إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في حدود محافظة إب عند منطقة الفاخر ودمرت دبابة وعربات دفع رباعي محملة بالمقاتلين كما استعادت قاعدة الحمزة العسكرية في منطقة ميتم شرق مدينة إب على الطريق المؤدي إلى محافظة الضالع.

وبالتزامن مع ذلك أقدمت ميليشيا الحوثي على قطع الطريق الرابط بين مديرية النادرة بمحافظة إب ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وشنت حملة اعتقالات طالت الشبان الرافضين القتال في صفوفها ومن تشك بتواصله مع قوات الشرعية في منطقة، كما اقتحمت المنازل وتمركزت في بعضها مخلفة حالة من الهلع لدى السكان وبالذات الأطفال منهم، واستمرت في إطلاق القذائف الصاروخية والمدفعية على القرى المحررة في شرق الفاخر.

وعملت القوات المشتركة على إخلاء منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب (غرب قعطبة) من بقايا جيوب وثكنات الميليشيا الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه صوب الفاخر.

خنادق

وفِي الحديدة كشفت مصادر عسكرية لـ«البيان» عن استمرار الميليشيا في حشد المقاتلين إلى داخل المدينة وحفر المزيد من الخنادق واستحداث متاريس في وسط الأحياء السكنية وإقامة تحصينات إضافية في مناطق التماس مع قوات الشرعية وباتجاه الأحياء المحررة من المدينة.

وفِي جنوب المدينة رصدت القوات المشتركة تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي الجبلية والفازة التابعتين للمديرية التحيتا متزامنة ومحاولات تسلل متكررة وقصف شامل بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية، على أطراف المديرية وفِي مديرية حيس.

وكانت الميليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة في شرق وشمال شرق مدينة الحديدة وجهة مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، حيث ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وأسكتتها.

وفي مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، أحبطت قوات الجيش الوطني هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكبدتها قتلى وجرحى. وحاولت مجموعة من عناصر الميليشيا التقدم صباح أمس باتجاه مواقع محررة، شمالي مديرية حيس. وتمكنت قوات الجيش من إجبار الميليشيا على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

مواجهات

إلى ذلك، قتل 5 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات الجيش اليمني بمحافظة الجوف، وقالت مصادر عسكرية: إن معارك عنيفة اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه المجمع الحكومي، في مديرية المتون بالجوف.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة التسلل الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مقتل 5 من عناصر الانقلاب وجرح آخرين.

في غضون ذلك رصدت قوات الجيش تحركات لتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ضمن خروقات الميليشيا للهدنة الإنسانية.