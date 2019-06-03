الإمارات توزّع كسوة العيد على 20 ألف أسرة يمنية

المصدر: عدن - وام

تواصل دولة الإمارات تنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية في اليمن عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر، وذلك في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية في المناطق المحررة.

في هذا الصدد، قامت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع كسوة العيد على أكثر من 20 ألف أسرة من الأسر المعوزة وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في كل من عدن وأبين والضالع والساحل الغربي لليمن «الحديدة والمخا» وحضرموت وشبوة وتعز ولحج، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

مبادرات

ويأتي مشروع «كسوة العيد» في إطار سلسلة المبادرات الخيرية التي أطلقتها دولة الإمارات في اليمن بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتضمنت عدداً من المشاريع منها «إفطار صائم» والمير الرمضاني وبرادات المياه والمكملات الغذائية، والتي استفاد منها أكثر من 2 مليون و500 ألف مواطن يمني.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للدعم الإماراتي المتواصل تجاههم ودوره في دعمهم لتلبية متطلبات الحياة الضرورية، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عنهم، وتيسير أوضاعهم خاصة في هذا الشهر الفضيل.