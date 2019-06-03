المصدر: القاهرة- وكالات

اعتبرت جامعة الدول العربية، أن مصادقة الاحتلال على بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس «يأتي استكمالاً للحلقة الاستيطانية، التي تحاصر مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتهجير العائلات الفلسطينية فيها».

ودانت الجامعة في تصريح للأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فيها، السفير سعيد أبوعلي، قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس.

وشدد أبو علي، على «عدم شرعية هذه الإجراءات الاستيطانية العنصرية، التي تعد انتهاكاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة».

وانتقد «غياب المساءلة الدولية وموقف الإدارة الأمريكية المنحاز للاحتلال، الأمر الذي يشجعه على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني بالقتل، واستباحة المقدسات، ومضاعفة الاستيطان».

وقال: إن إسرائيل تواصل عمليات التهويد في القدس و«تستهتر» بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأردف: «الاستيطان غير شرعي من أساسه، ومحاولات فرض الأمر الواقع عبر الاستيطان والتهويد لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والإصرار على إنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة».

وجدد التأكيد على تمسك الدول العربية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني التي تقرها الشرعية الدولية خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستهدافات الخطيرة للقضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء.