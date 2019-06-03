المصدر: الرياض-البيان

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، 408 ألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019 م، زرعتها الميليشيا الحوثية الانقلابية، في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح المشروع في بيان له، أنه انتزع 408 ألغام ،منها 19 لغماً مضاداً للأفراد، و112 لغماً مضاداً للدبابات، و273 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغم.

ولفت إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، بلغ 72,276 لغماً، زرعتها الميليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويعدالمشروع السعودي «مسام» لنزع الألغام، أحد المشاريع المهمة المستهدفة نزع الألغام في اليمن، وتطهير المواقع كافة من مخلفات الألغام والذخائر غير المتفجرة في محافظات تعز وعدن وصنعاء ومأرب.

وفي المناطق «عالية التأثير» التي تؤثر على السكان، وتتواجد الفرق الميدانية التابعة للمشروع في المناطق التي تتصل مباشرة بحياة المدنيين، ولها علاقة بعودة النازحين، وتأمين مناطقهم من الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة في المنازل والمدارس والطرقات العامة والمزارع.