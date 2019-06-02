إسرائيل تهاجم سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافا للجيش السوري اليوم الأحد بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن ثلاثة جنود قتلوا في ثاني تفجر لمثل هذا العنف خلال أسبوع، وفق ما ذكرت رويترز.

وذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل الفجر وقال إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين يوم السبت على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي السورية.