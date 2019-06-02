أخبار الساعة: مرحلة جديدة من التضامن

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن القِمم العربية والخليجية والإسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة تكتسب أهمية بالغة، ليس فقط بسبب طبيعة التوقيت والسياق الإقليمي، حيث تتصاعد وتيرة التحديات والمخاطر التي تنال من أمن واستقرار الدول الخليجية والعربية، وإنما أيضاً لأن هذه القِمم تؤسس لمرحلة جديدة من التضامن الخليجي والعربي والإسلامي، في مواجهة مختلف أشكال التهديدات، وترسم خريطة طريق واضحة بشأن كيفية تعزيز الأمن القومي الخليجي والعربي المشترك.

وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان «رسائل قمم مكة.. الوحدة في مواجهة التحديات والتهديدات» إن قِمم مكة الثلاث أكدت، العديد من الرسائل المهمة: أولها، وحدة الصف العربي والخليجي والإسلامي في مواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة، وكان آخرها العمليات التخريبية والإرهابية التي استهدفت ناقلات النفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في خليج عُمان، وهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية بطائرات «درون» على محطتي ضخ قرب الرياض في شهر مايو الماضي، حيث نددت القِمم الثلاث بهذه العمليات التخريبية والإرهابية، وأكدت تضامنها القوي مع دولة الإمارات والسعودية، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها الدولتان في الحفاظ على أمن الطاقة وحركة الملاحة في مياه الخليج، ودعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.