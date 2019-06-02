تعزيزات للشرعية وانهيار حوثي في الضالع

المصدر: المكلا - وام ، عدن- البيان

أطلقت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، أمس، بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد. ووزع فريق الهيئة ألف كسوة، بالإضافة إلى قسائم مشتريات في عدة مراكز تجارية بمحافظة حضرموت.

ميدانياً، تعاني ميليشيا الحوثي من حالة انهيار تام عقب هزائمها الكبيرة في الضالع، حيث أفادت مصادر محلية بوصول 65 جثة لعناصر ميليشيا الحوثي إلى مستشفى الثورة العام في مدينة إب، فيما دفعت قوات التحالف بتعزيزات إضافية إلى الجبهة، في وقت استهدفت مقاتلات التحالف مخازن أسلحة الميليشيا في جنوب صنعاء.

وذكرت مصادر أن حدة المواجهات تصاعدت في قعطبة «باب غلق» و«شخب»، بعد سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع بمنطقة شخب.

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