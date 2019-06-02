قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

المصدر: بغداد- البيان- وكالات

شهدت مدن عراقية عدة من بينها بغداد أمس أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى.

ففي محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني عراقي بأن 10 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير وهجوم مسلح في المحافظة. من جهته، أعلن مصدر محلي في كربلاء العثور على جثامين تسعة من جامعي الكمأ في صحراء منطقة الرطبة غرب العراق.

وفي بغداد، أفاد مصدر في الشرطة بأن مدنياً قُتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون أثناء مروره ضمن قضاء أبي غريب غرب العاصمة، فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة العثور على جثة رجل ملقاة في نهر العشار وسط مدينة البصرة.

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول، أمس أن هناك حراكاً واسعاً لاستعادة مطلوبين عراقيين من خارج البلاد، فيما حذر من تسييس هذا الملف. وقال المصدر إن «الحكومة شكّلت لجاناً خاصة من جهات قضائية وأمنية ومن هيئة النزاهة لمتابعة ملف المطلوبين الهاربين للخارج والتعامل معه قضائياً».