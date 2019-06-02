مقتل قادة من الميليشيات بالزاوية

المصدر: طرابلس، بنغازي - وكالات

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي مقتل عدد من ميليشيات مدينة الزاوية -غرباً- في الاشتباكات مع القوات المسلحة بطرابلس. وقال المركز الإعلامي إن من بين قتلى الميليشيات عبدالواحد هدية قريب الإرهابي أبوعبيدة الزاوي.

وأشار بيان المركز الإعلامي إلى إصابة آدم المصراتي مساعد آمر كتيبة الحلبوص الإرهابية القادمة من مصراتة إصابة بليغة، لافتاً إلى مقتل عدد من العناصر المعروفة في الميليشيات، أبرزهم مروان دربال متأثراً بجروحه.

ووجه الجيش الليبي كلمة إلى الميليشيات التي تواجهه قائلاً: «عودوا إلى بيوتكم، فهذا ما ينتظركم ونقول لأهاليهم: لا تتركوا أبناءكم يلقون مصارعهم في معركة خاسرة، من أجل استمرار تنظيم الإخوان الإرهابي في نهب ثروات الليبيين وإذلال أبناء شعبنا». وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.