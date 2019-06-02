الحرائق تلتهم مخازن وحقول قمح في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

اندلع حريق في مخازن تحتوي على قطع للسيارات شرقي العراق، وذلك بعد حرائق مماثلة التهمت على مدار الأيام الأخيرة محاصيل زراعية في عدد من المحافظات المختلفة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد حريق نشب في مخازن للأدوات الاحتياطية، وذلك في منطقة جسر ديالى قرب الشركة العامة للسيارات.والتهمت حرائق اندلعت قبل أسبوع، مئات الدونمات الزراعية في قرية العباسي بمدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمالي العراق. كما اندلع قبل أسبوع أيضا حريق في مزرعة للقمح غربي الأنباء.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت عدداً من الحرائق، التي التهمت مئات الهكتارات الزراعية في محافظة صلاح الدين، مما دفع نواباً عن المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وكانت وزارة الخارجية العراقية اتهمت تنظيم داعش بالوقوف وراء حرائق الحقول الزراعية، بينما وجهت جهات أخرى أصابع الاتهام إلى فصائل ميليشيات الحشد الشعبي.

وكانت مصادر عراقية محلية قد وجهت أصابع الاتهام إلى عناصر تنظيم داعش في عملية إشعال الحرائق، عقاباً لسكان القرى ممن يرفضون دفع الإتاوات للتنظيم. وخرج مزارعون في كل من العراق وشمال شرقي سوريا، في احتجاجات، لتعرض حقولهم الزراعية خلال الأسابيع الأخيرة للحرائق الغامضة.