المصدر: طرابلس - البيان، وكالات

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نزوح 90 ألفاً و500 نازح منذ انطلاق المعارك حول العاصمة الليبية في أوائل أبريل الماضي.

وأضاف المكتب إن 156 ضحية تم تسجيلها في صفوف المدنيين ومن بينها 39 قتيلاً، مشيراً إلى إيصال مساعدات إنسانية لأكثر من 47 ألف شخص منذ بداية عملية تحرير العاصمة.

وحمّل أعضاء مجلس النواب عن دائرة العزيزية الرئيسة ودوائرها الفرعية المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهل المنطقة والانتهاكات والسرقات وتدمير ممتلكات المواطنين لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مطالبين إياه بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه تهجير الأهالي.

كما حمل البيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق مسؤولية إخراج أهالي العزيزية وتركهم في العراء من دون أي تدابير وإعداد أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

وطلب النواب من السراج إصدار أمر بإلغاء البيان الصادر عما يسمى غرفة العمليات العسكرية الغربية التابعة للميليشيات والسماح لليبيين بالعودة إلى منازلهم ومدينتهم، كما دعوا البعثة الأممية لاتخاذ موقف واضح مما يجري في العزيزية والمناطق المجاورة لها.