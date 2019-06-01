بيان سعودي مهم بشأن رؤية هلال شوال

المصدر: البيان الالكتروني

دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وجاء في بيان للمحكمة العليا "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وطلبت المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".