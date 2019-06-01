صحيفة سويسرية: القمم تهدف لخلق جبهة موحدة ضد طهران

المصدر: برن - وكالات

أكدت صحيفة «نويه زوريشر» السويسرية الناطقة بالألمانية، أن المملكة العربية السعودية تتحرك في الوقت المناسب، وتوحد صفوف العالم العربي والإسلامي ضد إيران.

وتابعت الصحيفة، وفق ما نشرته بوابة العين الإخبارية، تعليقاً على القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة: «السعودية باعتبارها حارسة المقدسات الإسلامية تتحرك في الوقت المناسب لتوحيد العالمين الإسلامي والعربي في مواجهة إيران».

وأكدت أن «القمم تهدف بالأساس لخلق جبهة موحدة ضد طهران. وأضافت: «إيران تلعب دوراً خطيراً في الشرق الأوسط، وتملك أذرعاً تزعزع استقرار دول عربية مثل لبنان واليمن وسوريا، وترسل عناصر الحرس الثوري ليعبث بأمن هذه الدول». وتابعت: «إيران بالنسبة للولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب في الشرق الأوسط، وتماطل وتراوغ لامتلاك سلاح نووي».