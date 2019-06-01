العثيمين يشيد بوثيقة علماء مؤتمر مكة «قيم الوسطية والاعتدال»

المصدر: جدة - واس

نوّه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بنتائج المؤتمر الدولي «قيم الوسطية والاعتدال» في نصوص الكتاب والسنة الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصدرت عنه وثيقة مكة المكرمة.

وقال العثيمين في بيان: «إن اجتماع نحو ١٢٠٠ عالم من علماء الأمة الإسلامية لإصدار هذه الوثيقة الداعية لنشر قيم التسامح والوسطية، دليل على تماسك علماء الأمة ووحدتهم في وجه التحديات التي تعترضهم وتسيء إلى الدين الإسلامي ووسطيته».

وأشار العثيمين إلى أن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي وابتعادها عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسّخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والدمار الذي تعانيه بعض الدول الإسلامية مع الأسف.