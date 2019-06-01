مهمة القوات الألمانية في سوريا بيد البرلمان

المصدر: برلين - وكالات

عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برلين، لم يقدم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعهدات بتمديد مهمة الجيش الألماني في سوريا. وقال ماس: «نرحب للغاية بقرار الولايات المتحدة إبقاء تواجدها في سوريا. نحن ندعم ذلك»، موضحاً أن بلاده تدعم المهمة حالياً بطائرات «تورنادو» الاستطلاعية التابعة للجيش الألماني وطائرة تزود بالوقود. وأشار ماس إلى أن التفويض الخاص بالمشاركة الألمانية في المهمة ينتهي بحلول أكتوبر المقبل، وقال: «سيجرى مناقشة وإقرار كافة الأمور الخاصة بهذا الشأن بعد ذلك في الوقت المناسب بالبرلمان الألماني».