الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكا للهدنة فى سوريا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال اليومين الماضيين 13 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 6 انتهاكات أخرى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، وأضاف أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات خلال الــ24 ساعة الماضية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، موضحاً أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

وأكد البيان، أيضا، أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا حاليا.