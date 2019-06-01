شهيدان برصاص الاحتلال في القدس وبيت لحم

المصدر: رام الله، القدس المحتلة - البيان، وكالات

اغتالت قوات الاحتلال فلسطينييْن أحدهما في البلدة القديمة من مدينة القدس بزعم طعن إسرائيلييْن ، والآخر عند حاجز عسكري في بيت لحم لدى محاولته الالتفاف على حاجز عسكري إسرائيلي للوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة، بالتزامن لم تتمكن قيود الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع درجات الحرارة من منع 260 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان في المسجد الأقصى.

عملية طعن

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 260 ألف فلسطيني أدوا الصلاة، وسط تقديرات ببقاء أعداد كبيرة منهم في المسجد لإحياء ليلة القدر. وكانت قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين اثنين أحدهما في البلدة القديمة من مدينة القدس بزعم طعن إسرائيليين اثنين، والآخر عند حاجز عسكري في بيت لحم لدى محاولته الالتفاف على حاجز عسكري إسرائيلي للوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن يوسف وجيه، 18 عاما من سكان بلدة غبوين قضاء رام الله، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس القديمة وإن الطفل عبدالله غيث، 16 عاما، استشهد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم لدى محاولته وفلسطيني آخر اجتياز الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى القدس وأداء الصلاة.

ووصل المصلون إلى المسجد على الرغم من الارتفاع في درجات الحرارة.وللجمعة الرابعة على التوالي منذ بدء شهر رمضان حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية.

وانتشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق فيها المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاماً من سكان الضفة الغربية من عبور الحواجز العسكرية للوصول إلى المسجد الأقصى.

تحدي حواجز

كما حالت بالكامل دون وصول أي مصل من قطاع غزة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.وتحدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين القيود الإسرائيلية ووصلوا إلى المسجد منذ مساء الخميس، من خلال المرور عبر طرق طويلة أو القفز على جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين فيما تولى حراس المسجد وفرق النظام تخصيص منطقة قبة الصخرة والساحات المحيطة لصلاة النساء، والمسجد القبلي المسقوف والساحات المحيطة لصلاة الرجال.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة نحو 44 فلسطينيا بالرصاص في المواجهات التي اندلعت بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في جمعة الـ60 لمسيرات العودة قرب السياج العنصري الفاصل مع ، بالتزامن مع إحياء يوم «القدس العالمي».