مقتل قيادي «داعشي» في طرابلس

المصدر: بنغازي - وكالات

أعلن الجيش الليبي مقتل القيادي في تنظيم داعش عبد السلام بورزيزة، خلال المعارك مع قوات حكومة الوفاق بمحور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، في إثبات جديد على تحالف حكومة الوفاق مع إرهابيين ومتطرفين مطلوبين محلياً ودولياً، وإشراكهم لإسناد قوّاتها في مواجهة تقدّم قوات الجيش إلى وسط العاصمة طرابلس.

ويعتبر عبد السلام بورزيزة المليان الملقب بـ «أبو خشم» من أبرز عناصر «كتيبة راف الله السحاتي» المتطرّفة، التي قاتلت قوات الجيش الليبي في معارك المعسكرات ومعارك بنينا بين سنتي 2014 ونهاية 2015، قبل أن يبايع تنظيم داعش أواخر عام 2015، ويشارك معهم في قتال الوحدات العسكرية في محاور الليثي والقوارشة والهواري ببنغازي، بينما ارتكب عمليات اغتيال عدّة.