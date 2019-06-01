«الصحة العالمية» تشيد بمنحة الإمارات والسعودية لوقف الكوليرا في اليمن

المصدر: عدن - وام

أعربت منظمة الصحة العالمية عن امتنانها للإمارات والسعودية على المنحة التي قدمتاها بقيمة 20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.

وقال ألطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إن من شأن هذا الدعم أن يوقف انتقال الكوليرا في المجتمعات الأكثر تضرراً وبناء القدرات على اكتشاف تفشي المرض في المستقبل والاستجابة له بسرعة.

وكانت كل من الإمارات والسعودية أعلنتا في 9 أبريل الماضي عن تقديم حزمة مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دولار في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء والتغذية والصحة ودعم المعيشة على مدى الأسابيع المقبلة.

وشملت تلك المساعدات 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة الدولية إن الـ 20 مليون دولار ستضمن زيادة أنشطة الاستجابة الأساسية في 147 منطقة شديدة الخطورة بما في ذلك زيادة عدد مراكز علاج الإسهال وإجراء حملات للتطعيم ضد الكوليرا.

وأضافت المنظمة أن الإمارات والسعودية قدمتا تمويلاً بقيمة 145.6 مليون دولار منذ عام 2018 وبفضل هذا الدعم حصلت مليونا امرأة في الربع الأول من العام على خدمات الصحة الإنجابية الطارئة و25 منشأة للرعاية الصحية الأولية أعيد فتحها في المناطق النائية وتوفير الرعاية الصحية لحوالي 50 ألف شخص وتطعيم 18 مليونا ضد الكوليرا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال والحصبة الألمانية.