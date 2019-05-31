شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في القدس وبيت لحم

المصدر: وام

استشهد اليوم طفل فلسطيني عمره "15عاما" وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهما الدخول إلى مدينة القدس بالقرب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم للصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطينيين أثناء محاولتهم اجتياز الأسلاك للصلاة في الأقصى.

على صعيد متصل .. استشهد فلسطيني وأصيب إسرائيليان أحدهما بجراح حرجة اليوم في عملية طعن وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني في منطقة باب العامود بالقدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد مجموعة مستوطنين.