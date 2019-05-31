الجيش اليمني يحرّر عدداً من المواقع في تعز

المصدر: عدن - البيان

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير عدد من المواقع في شمال وشرق مدينة تعز، إذ حققت القوات تقدماً جديداً وأحكمت السيطرة على جبل القارع شمال غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة ومتواصلة مع ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

ووفق المركز الإعلاني للقوات المسلحة، فإن المواجهات امتدّت إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران في تعز، وأدت إلى مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.

وبالتزامن مع المواجهات، شنت قوات الجيش الوطني قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ. وأسفر القصف عن تدمير أسلحة رشاشة ومدفعيات، فضلاً عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا.

وأفاد سكان أن اشتباكات غير معهودة منذ مدة، سمعت في أرجاء المدينة وإن ميليشيا الحوثي كلما تقدمت قوات الجيش، ردت بقصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية. وأكد قائد المحور اللواء الركن سمير الصبري، على استمرار المعركة، وأشاد بتقدم الجيش الوطني، وسط تراجع وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي.

وقال خلال تفقده الخطوط الأمامية للجبهة الشمالية إن «المعركة تهدف إلى كسر الحصار عن المحافظة، والجيش يتقدم بخطى ثابتة». وأضاف أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على مواقع مهمة في الجزء الشمالي الغربي للمدينة، وإن الميليشيا الانقلابية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.