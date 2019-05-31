السعودية تعرض أسلحة إيرانية استخدمتها ميليشيا الحوثي

المصدر: جدة - وكالات

في معرض أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أول من أمس، تم عرض عدد من الصواريخ والطائرات من دون طيار، والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات، التي استهدفت المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية.

وضم معرض «حقائق في دقائق» عدداً من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي: صاروخ باليستي إيراني نوع «قيام»، والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ 25 مارس 2018، وصاروخ بالستي إيراني من نفس النوع أطلق على مكة المكرمة في عام 2016، وطائرة بدون طيار إيرانية «أبابيل/ قاصف»، وطائرة بدون طيار دعم إيراني «راصد»، و«آربي جي» صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع «دهلوي»، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر عن بعد «تقنية إيرانية».