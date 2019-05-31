العشماوي سيحاكم أمام القضاء العسكري في مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن مصدر قضائي مصري، أنّ القيادي الإرهابي المصري، هشام العشماوي، الذي تسلّمته سلطات بلاده من الجيش الوطني الليبي، سيحاكم أمام القضاء العسكري، بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية.

وقال المصدر إنّ «العشماوي متّهم بقضايا عدّة، هي من اختصاص القضاء العسكري».

وكانت قوات الجيش الليبي، أعلنت أنّها سلّمت السلطات المصرية هذا الإرهابي، مشيرة إلى أنّ تسليمه تمّ خلال زيارة قام بها إلى بنغازي، رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل. والعشماوي، الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية، قبل أن يصبح إرهابياً في 2012، اعتقلته قوات الجيش الليبي في 8 أكتوبر الفائت في درنة (شرق)، خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.

وقال مكتب قائد الجيش الليبي، في بيان، إنّ المشير خليفة حفتر، التقى في بنغازي، اللواء كامل، وتمّ إثر الاجتماع «تسليم الإرهابي هشام العشماوي، الذي ترأّس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر».

وكانت محكمة عسكرية مصرية، حكمت غيابياً في 2017 على العشماوي بالإعدام، بسبب تورطه مع أنصار بيت المقدس، في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية. وستعاد محاكمته وجاهياً الآن، وقد أعيد إلى مصر.