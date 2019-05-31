ليبيا: إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي شمال غربي البلاد

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت القوات البحرية الليبية، أول من أمس، إنقاذ 124 مهاجراً غير شرعي على متن قاربين خشبيين في زوارة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبي. وقال البيان: إن غرفة حرس السواحل استجابت لنداء استغاثة من قاربي هجرة غير شرعية، تعطل محرك أحدهما بالكامل، فيما كان الآخر شبه عاطل، على بعد نحو 55 ميلاً شمال زوارة. وأشار البيان إلى أن المهاجرين الـ124 الذين كانوا على متن القاربين، بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلاً، من جنسيات أفريقية وعربية وبنغالية.

وذكر البيان أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة تابعة لحرس السواحل، بقاعدة طرابلس البحرية، مشيراً إلى أنه جرى «تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركزي إيواء جنزور، وتاجوراء.