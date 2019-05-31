الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 145

المصدر: الأرض المحتلة - وكالات

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قرية العراقيب غير المعترف بها في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، للمرة الـ 145 على التوالي، وقررت طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس.

وقررت وزارة الاستيطان الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة. وسيتم بناء 460 وحدة استيطانية في مستوطنة بسغات زئيف، و345 وحدة في «راموت» بالقدس المحتلة، علماً بأن خطط البناء الاستيطانية هذه معتمدة منذ العامين الماضيين.

في الأثناء، قال أهالي قرية العراقيب في النقب الفلسطيني المحتل، إن شرطة الاحتلال اقتحمت قريتهم وهدمت الخيام ومساكن من الصفيح، وأبقت الأهالي من دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في رمضان.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم، وإعادة بناء الخيام والمساكن، والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم.هدم بالأغوار

وهدمت قوات الاحتلال، كذلك، منشآت، في الأغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الرأس الأحمر، وهدمت خيمتين سكنيتين ومخزن أعلاف وحظيرة مواشي، تعود للمواطن جهاد بني عودة.

وشنت قوات الاحتلال فجر أمس، حملات دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية، شملت 11 فلسطينياً، بتهمة مقاومة الجيش والمستوطنين، وتنفيذ عمليات ضد المستوطنات في الضفة.

طقوس تلمودية

وأفادت مسؤولة فلسطينية بأن مستوطنين أدوا صباح أمس، طقوساً تلمودية فوق أراضٍ زراعية في حي الطيرة غربي رام الله. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مسؤولة الإعلام في بلدية رام الله، مرام طوطح، قولها إن مستوطنين قاموا بتأدية صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غربي رام الله، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في المكان.