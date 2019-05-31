اشتية يناشد أعضاء «الكونغرس» لإنقاذ «حل الدولتين»

المصدر: رام الله، عمّان - وكالات

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، من أن حل الدولتين في خطر، بسبب مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال اشتية، في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع عضو الكونغرس الأمريكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، إن مثل هذه الخطوة من إسرائيل «ستقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية».

وأكد اشتية على «ضرورة خروج أصوات من الكونغرس الأمريكي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة دونالد ترامب للتراجع عن العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا».

مواجهة الضم

وقال: «طالبنا العديد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإبقاء حل الدولتين قائماً». وأضاف أن «إسرائيل انتهكت وخرقت الاتفاقيات الموقعة معنا، خاصة اتفاق باريس، واقتطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية».

يأتي ذلك فيما يجري وفد أمريكي يضم مستشار الرئيس الأمريكي غاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، ونظيره لشؤون إيران، براين هوك، مباحثات في إسرائيل.

موقف الأردن

وأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني لكوشنير أول من أمس، على «الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق سلام دائم وشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».