تركيا تواصل قصفها على شمالي العراق

المصدر: إسطنبول، بغداد - وكالات

واصلت تركيا قصفها على شمالي العراق لليوم الرابع على التوالي، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير أربعة أنفاق لتنظيم داعش بصحراء الموصل، وقتل كل من فيها.

وقالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إن طائرات حربية تركية وطائرات هليكوبتر هجومية، ضربت ما أسمتها أهدافاً في الجبال الواقعة بشمالي العراق، زاعمة أن الجيش «حيّد» 19 مسلحاً كردياً مع دخول عمليته هناك، يومها الرابع.

وذكرت الوزارة أن جنديين تركيين قتلا الأربعاء، متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة خلال (عملية المخلب)، التي تستهدف شمالي العراق في منطقة هاكورك قرب الطرف الجنوبي الشرقي من تركيا.

اليمين القانونية

في أربيل، أعلن برلمان إقليم كردستان العراق، يوم العاشر من يونيو المقبل، موعداً لأداء نيجيرفان بارزاني، اليمين القانونية رئيساً للإقليم.

وقال برلمان كردستان، في بيان بثته شبكة «رووداو» الإعلامية المحلية، إن «أداء اليمين القانونية بالنسبة للرئيس المنتخب، سيجري الاثنين 10 يونيو المقبل». ودعت رئاسة البرلمان، جميع النواب للحضور إلى الجلسة الاعتيادية الخاصة بأداء اليمين يوم 10 يونيو الساعة 11 صباحاً.

تدمير أنفاق

وفي بغداد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير أربعة أنفاق لتنظيم داعش بصحراء الموصل، وقتل جميع من فيها.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي أمس، إن «قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد طيران التحالف الدولي، نفذت عملية نوعية في صحراء الموصل، أسفرت عن تدمير أربعة أنفاق متجاورة».

وأضافت أن «القوة اشتبكت مع مجموعة إرهابية، وقتلت جميع عناصرها، واستولت على أسلحتهم وتجهيزاتهم».