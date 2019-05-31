مسار روسي أمريكي لإنهاء عزلة سوريا دولياً

Ⅶ عواصم - وكالات

أعلن الممثّل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيم جيفري، أنّ الولايات المتحدة وروسيا تُجريان محادثات حول «مسار محتمل للمضيّ قدماً» نحو حلّ الأزمة السورية، ما قد يُنهي عزلة سوريا الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار في محافظة إدلب.

عمليات موجّهة

وقال نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي فيرشينين إنّ القوّات السوريّة المدعومة من روسيا تشنّ «عمليّات موجّهة ضدّ الإرهابيين»، حيث تُسيطر جبهة النصرة على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد في أجزاء من محافظات مجاورة.

وشدّد مبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا غير بيدرسن من جهته على أنّ التعاون الأمريكي - الروسي هو المفتاح للدّفع باتّجاه اتّفاق سلام في سوريا، لكنّه اعتبر أنّه يجب على حكومة دمشق الموافقة على مجموعة خطوات.

قصف وقتلى

وكانت مصادر المسلّحين ذكرت في وقت سابق أمس أن أكثر من 15 شخصاً لقوا حتفهم أمس وأصيب العشرات بجروح في قصف للطيران الروسي، استهدف مناطق عدة بمحافظتي إدلب وحماة، وسط وغرب سوريا.

وأعلن الجيش السوري تدمير تمركزات لجبهة النصرة بعدد من قرى جنوب إدلب، رداً على خروقات «النصرة» لاتفاق خفض التصعيد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 9 مسلحين تابعين لجبهة النصرة قضوا خلال استهدافات للجيش السوري بمحاور القتال شمال غرب سوريا، بينما قضى 6 من مسلحي الفصائل الأخرى بنفس الاستهدافات خلال الساعات الأخيرة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة مدنيين جراء القصف على مدينة معرة بريف إدلب الجنوبي.

وقال إن الطائرات السورية شنت 36 غارة جوية على مناطق منطقة «خفض التصعيد».

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال 15 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي فى عملية إنزال جوي لقوات التحالف الدولي في قرية «قانا» بريف الحسكة الواقع شمال شرق البلاد. وأفاد المرصد بأن قوات التحالف نفذت هذه العملية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

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