توقيف إيطالي يشتبه بتزعمه إحدى خلايا المافيا في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أوقفت الشرطة المغربية إيطالياً يشتبه بتزعمه أحد فروع مافيا كامورا، وتورطه في جرائم قتل واتجار دولي بالمخدرات وابتزاز رجال أعمال، بحسب بيان للإدارة العامة للأمن الوطني.

وأوقف رافاييل فاليفوكو (56 سنة) في مدينة طنجة، شمال البلاد، مساء أول من أمس، ويشتبه بكونه زعيم خلية «بارانسا» التابعة لمافيا كامورا، وفق ما أفاد مصدر أمني أمس.

وأوضح البيان أن السلطات الإيطالية كانت أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق فاليفوكو إضافة إلى كونه مدرجاً ضمن النشرة الحمراء للملاحقين من جانب الشرطة الدولية (أنتربول).

ويخضع المشتبه به لتحقيق بإشراف النيابة العامة المغربية، في انتظار بت أمر تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية.

وكانت الشرطة المغربية أوقفت في مارس بضواحي مراكش (جنوب)، إيطاليا يدعى أنطونيو برينو (44 سنة) يشتبه بكونه أحد قادة شبكة «مازاريلا» التابعة لتنظيم كامورا، بحسب بيان للشرطة.

وكان برينو بدوره مدرجاً على اللائحة الحمراء للأنتربول بموجب أمر اعتقال صادر عن السلطات الإيطالية، للاشتباه بتورطه في قضية قتل عمد وحيازة أسلحة نارية بدون سند قانوني.