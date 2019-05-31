جيمس سوان مبعوثاً أممياً جديداً إلى الصومال

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تم تعيين الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة في الصومال وسفيرها سابقاً لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية مبعوثاً للأمم المتحدة إلى مقديشو، ليحل محل مبعوث تم طرده قبل أربعة أشهر.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن، في رسالة نُشرت أمس، أنه يعتزم تعيين جيمس سوان مبعوثاً له إلى الصومال.

وفي وقت لاحق، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق تعيين سوان في هذا المنصب، قائلاً إنه «دبلوماسي من ذوي الخبرة وصاحب سيرة مهنية دولية طويلة». وتوقع أن يتولى سوان منصبه في أقرب وقت.

يحل سوان، الذي كان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والسفير لدى جيبوتي، محل نيكولاس هايسم الذي أعلنت الحكومة الصومالية أنه شخص غير مرغوب فيه في يناير الماضي، بعدما تحدث عن قلقه حيال حقوق الإنسان.