الزياني: مجلس التعاون كيان متماسك راسخ قادر على مواجهة التحديات بثقة

المصدر: البيان الالكتروني

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة الخميس إن مشاركة الدول الأعضاء بالقمة يبرهن على وحدة الصف الخليجي أمام الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمنطقة.

وقال إن القمة الطارئة "تنعقد في وضع إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذر والاستعداد، ومزيدا من التكاتف والتعاضد للحفاظ على أمنها استقرارها والدفاع عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها".

وأشار إلى أن مشاركة جميع الدول الأعضاء في القمة يبرهن على التأكيد على "وحدة الصف الخليجي وعزمكم الثابت على تحقيق الأمن الجماعي الشامل لهذه المنظومة الخيرية، في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وما شهدته المنطقة من تهديدات وأعمال عدائية إرهابية مؤخرا، تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط من خلال الأعمال التخريبية للسفن التجارية المدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية وإطلاق الصواريخ الباليستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية للمملكة".

وأوضح أن القمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين جاءت من أجل "تدارس الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة والتحديات التي تواجهها واتخاذ موقف جاد وفاعل، يكفل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية التي تكتسب أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي المهم لحركة التجارة الدولية، ودورها البارز في تأمين إمدادات الطاقة لدول العالم".

وقال عبداللطيف الزياني إن "انعقاد القمة الخليجية الطارئة في هذه الليلة وفي مدينة مكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يبرهن بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة، نواياه المخلصة وحرصه المعهود على المصالح العليا لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه".