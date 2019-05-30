الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

المصدر: وام

هدمت شرطة الاحتلال اليوم مساكن قرية العراقيب في النقب داخل أراضي الـ48 للمرة 145 على التوالي.

وقال أهالي القرية إن شرطة الاحتلال اقتحمت قريتهم وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح و أبقت الأهالي دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.

كانت آليات وجرافات سلطات الاحتلال قد هدمت مساكن العراقيب وشردت أهلها للمرة الـ144 في 14 مايو الجاري.

على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت 11 مواطنا فلسطينيا بتهمة مقاومة الجيش والمستوطنين وتنفيذ عمليات ضد المستوطنات في الضفة.