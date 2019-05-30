السعودية تدعو العالم الإسلامي إلى التصدي لتدخّلات إيران

المصدر: جدة - البيان، وكالات

شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي. وقال على «تويتر»: «مشاركاً في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة، نستبشر بالرئاسة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي وفي هذه المرحلة المهمة والحساسة».

وأضاف أن «سلسلة القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تؤكد أن الموقع والموقف والذي تمثله الرياض يحمل في طياته العقل والاتزان الذي نتطلع إليه في المنطقة»، وأردف: «نستبشر خيراً حين تبادر السعودية، وندعم سعيها وجهدها وتوجهها».

وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إن «عالمنا الإسلامي يمر بتحديات بالغة الخطورة، أبرزها التدخلات في شؤونه الداخلية والإرهاب». وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية ​منظمة التعاون الإسلامي​ في جدة، أكد العساف أن هجمات الطائرات المسيّرة على محطات الضخ التابعة لأرامكو هجمات «إرهابية» يجب التصدي لها بحزم، مشدداً على أن الهجمات على السفن قبالة سواحل الإمارات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والعالمي. ودعا الوزير السعودي إلى «توحيد الجهود لمواجهة التحديات».

كما دعا العالم الإسلامي إلى رفض تدخّل إيران في شؤون دول أخرى في المنطقة، وبينها اليمن. وقال إنّ دعم طهران للميليشيا الحوثية في اليمن دليل على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة تدعم المجلس العسكري في السودان والخطوات التي اتخذها لإرساء الاستقرار في البلاد.