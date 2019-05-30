«النصرة» تستنجد بتركيا لمواجهة الجيش السوري

المصدر: الحسكة - البيان، عواصم - وكالات

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استنجدت «جبهة النصرة» الإرهابية، بتركيا، في مواجهة الجيش السوري، الذي يواصل ضرباته لمواقعها، ويتقدّم في ريفي إدلب وحماة. وحذرت هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة» الإرهابية، التي تسيطر على جزء كبير من بلدة إدلب، من وصول الجيش السوري إلى الحدود التركية، داعية حكومة أنقرة إلى تعزيز مواقعها بالمنطقة. ودعت «النصرة»، التي تسيطر على جزء كبير من إدلب، التي تعد الجبهة الأخيرة للحرب القائمة في سوريا، تركيا، إلى اتباع سياسة أكثر تدخلية تجاه تقدم الجيش السوري.

وذكر فواز هلال، القيادي في «النصرة»، أنه يجب على تركيا تعزيز نقاط المراقبة الـ12 التي أقامتها في إطار مفاوضات آستانة وسوتشي بشكل عاجل، محذراً من تقدم قوات الجيش السوري إلى الحدود التركية في حال عدم استجابتها.

في الأثناء، واصل الجيش السوري ضرباته بدعم من الطيران الروسي، على مقاتلي جبهة النصرة، ومجموعات تابعة لها في الشمال السوري، وسط تقدم بطيء للجيش في المنطقة، فيما طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دمشق وموسكو، بوقف الغارات.

تدمير آليات

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، دمرت وحدات من الجيش آليات لإرهابيي «جبهة النصرة»، في بلدة كفرسجنة وقرية البارة بريف إدلب الجنوبي، وذلك رداً على خرقهم المتواصل لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وفي حماة، نفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة بالأسلحة المناسبة، طالت تحصينات ومحاور تحرك مجموعات من «النصرة» في بلدة كفرسجنة وقرية البارة إلى الشمال منها بريف إدلب الجنوبي.

وقال المرصد السوري المعارض، ومقرّه لندن، إنه قتل عشرة مدنيين في قصف جوي سوري، استهدف مناطق تسيطر عليها «النصرة» في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، التي تتعرض منذ شهر لقصف. وأضاف أنه بين القتلى العشرة، هناك سبعة مدنيين قتلوا في قصف الطائرات على قرية سرجة بريف إدلب، الواقعة على خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة النصرة، ومناطق سيطرة الجيش السوري.

انزعاج أمريكي

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة، دمشق وحليفتها موسكو، بوقف الغارات الجوية. وقالت مورغن أورتيغاس الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين، إنّ «الهجمات على المدنيين والبنى التحتية العامة، مثل المدارس أو الأسواق أو المستشفيات، تشكّل تصعيداً متهوّراً وغير مقبول».

كما طالب الاتحاد الأوروبي، الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد، بالعمل على وقف الهجوم في إدلب.وأمام مجلس الأمن الدولي، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أن نحو 270 ألف شخص تهجّروا جراء أعمال العنف في إدلب منذ نهاية أبريل، وقد علّقت منظمات إغاثة عملها في عدد من القطاعات.

وأعلن الناطق الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، أن قذائف مدفعية استهدفت مستشفى في بلدة كفرنبل في إدلب. وقال «المرفق خارج الخدمة، وفق ما أفيد، بسبب الضرر الهيكلي الشديد الذي لحق به».

اتهام فرنسي

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أن لدى فرنسا «مؤشراً» عن استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية «نملك مؤشراً عن استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد».