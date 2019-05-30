الاحتلال يخلي 15 عائلة من منازلهم في الأغوار

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 15 عائلة من منازلهم في الأغوار الشمالية بدعوى إجراء تدريبات عسكرية واسعة، في حين تبتز صيادي الأسماك بغزة في أرزاقهم.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة قوله إن تدريبات كثيفة بقذائف الدبابات في مناطق حمصة، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف الرأس الأحمر في الأغوار، حيث منعت تلك القوات العشرات من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم. وأوضح أن التدريبات المستمرة منذ 15 يوماً أدت لإحراق مئات الدونمات، وتهجير عشرات العائلات، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.

ومن جهة ثانية، أغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة. وأصدرت شرطة الاحتلال بياناً أوضحت فيه أن باب المغاربة مغلق الأربعاء الخميس، من دون ذكر «يوم الأحد القادم وبقية أيام الشهر الفضيل». ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى الأحد، فيما يسمى «يوم توحيد القدس»، وطالبت الشرطة بفتح باب المغاربة وعدم إغلاقه، أما الشرطة فقد قالت إنه سيتم تحديد وضع يوم الأحد المقبل بشكل منفصل.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من ساحات المسجد الأقصى. كما اعتقلت فلسطينيين من الضّفة الغربية. ابتزاز الصيادين

وفي غزة أتهم نقابي فلسطيني إسرائيل بممارسة الابتزاز فيما يتعلق بعمل الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وذلك عقب تقليصها مجدداً المساحة التي يتاح لهم الإبحار فيها. وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر لوكالة الأنباء الألمانية إنه «من غير المبرر استمرار ربط إسرائيل المتكرر لمساحات وعمل الصيادين بالتطورات الميدانية في القطاع». وأضاف إن إسرائيل «تسجل سابقة في ممارسة الابتزاز الصريح فيما يتعلق بمجال الصيد في البحر وإبقائه رهناً بكل تطور ميداني تستغله من أجل فرض عقوبات جماعية».