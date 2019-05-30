العاهل الأردني: السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

المصدر: عمان - رويترز

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبد الله الثاني أبلغ جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بأن «السلام الشامل والدائم» في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن كوشنر، الذي وصل إلى عمان في وقت سابق، يقود وفداً أمريكياً إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع سعياً لحشد الدعم لإقامة ورشة عمل في أواخر يونيو تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.

وذكر بيان الديوان الملكي، أن العاهل الأردني أبلغ كوشنر بأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الأردنية وانتزعتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وجاء في البيان: «أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الجولة التي بدأت في المغرب وتشمل الأردن وإسرائيل، تهدف إلى حشد الدعم لمؤتمر سيعقد يومي 25 و26 يونيو في البحرين.