قتيلة وجرحى في ثاني أيام الإضراب بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

أفاد «تجمع المهنيين» السوداني المعارض بمقتل محتجة وسقوط عدد من الجرحى في شارع النيل قرب مقر الاعتصام وسط الخرطوم.

وذكر التجمع، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الضحايا سقطوا جراء «اشتباك بالرصاص الحي وقع بين قوات عسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم». وأدان التجمع «مثل هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته»، وشهد السودان أمس، ولليوم الثاني والأخير، إضراباً عاماً واحتجاجات دعت لها قوى من المعارضة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

تظاهر موظفين

وتظاهر مئات من موظفي البنوك وجهات حكومية بما في ذلك وزارة النفط خارج مبنى بنك السودان المركزي وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للإضراب الذي دعا له تحالف الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين. وبين المحتجين الذين حملوا لافتات كتب عليها «إضراب إضراب» و«مدنية» ولوّح بعضهم بعلم السودان، قالت سمية عثمان وهي موظفة بشركة اتصالات «حصل هجوم من العسكر على الإضراب أمس، واحنا جايين لأننا نرفض حكومة العسكر وما حصل البارحة».

مسافرون عالقون

وبدأ مطار الخرطوم بتسيير رحلات أمس على الرغم من تعليق شركات الطيران السودانية «بدر» و«تاركو» و«نوفا» رحلاتها لليوم الثاني على التوالي. وجراء إضراب الموظفين لليوم الثاني، أصيبت محطة الحافلات الرئيسة التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم والولايات، بالشلل. وشوهد مئات المسافرين ينتظرون خارج المحطة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد. ولم يصدر عدد من الصحف في الخرطوم أمس بسبب إضراب فنيي المطابع.

مصر لا تسعى لفرض نموذج على السودان

أكد «تجمع المهنيين» السوداني المعارض أن السفير المصري أكد لوفد من التجمع خلال لقاء عقد بينهما، أمس، دعم مصر خيارات الشعب السوداني. وكتب تجمع المهنيين، على حسابه على موقع «تويتر»، أن وفداً من التجمع التقى الثلاثاء السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.وذكر التجمع أن اللقاء بدأ: «بتأكيد السفير على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان، وتفهمها لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين». كما أكد السفير أن «مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون». الخرطوم - د.ب.أ